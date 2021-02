Silent Hill: arriva la conferma definitiva sul remake?

Di rumor e leak legati all’arrivo del remake di Silent Hill ve ne abbiamo condivisi davvero tanti in passato, ma questa volta potrebbe essere arrivata la conferma definitiva dell’esistenza del gioco tanto atteso dai giocatori. Come segnalato dal solito Dusk Golem tramite Twitter, una nuova indiscrezione confermerebbe il prossimo reveal del titolo.

A dirlo è stato niente poco di meno che Akira Yamaoka, leggendario compositore che ha lavorato anche al franchise di Konami. Intervistato dal sito arabo Al Hub, il compositore ha affermato che in estate assisteremo al reveal del nuovo progetto su cui ha lavorato e che molte persone speravano di vedere. Dunque, Silent Hill non viene menzionato direttamente da Yamaoka, ma quel “molte persone speravano di vedere” ci fa subito pensare che questa volta il desiderio di molti sta realmente per essere esaudito. Purtroppo però, l’estate è ancora lontana e la speranza è che presto nuovi rumor possano emergere in anticipo.

Akira Yamoaka teases his next project will be revealed, "Sometime around summer," and it'll be a project, "people may have been hoping to hear about." https://t.co/Sw0thQzpKT

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 4, 2021