Dragonball Super: i fan votano il miglior combattimento

L’anime di Dragonball Super si è interrotto ormai da più di due anni, ma non per questo i fan hanno smesso di amarlo, e anzi continuano a sperare in una nuova stagione che adatti l’arco narrativo, da poco terminato nel manga, del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Recentemente Toei Animation ha deciso di giocatre un po’ con il cuore dei fan, proponendo sul proprio profilo Twitter un sondaggio per votare il miglior combattimento apparso finora nell’anime tratto dal lavoro di Toyotaro. Una domanda che non poteva che dividere i tanti fan del sequel dell’opera del maestro Akira Toriyama.

Dai risultati sembra proprio che i fan abbiano amato la saga del Torneo del Potere, dal momento che proprio tre combattimenti avvenuti durante questo arco narrativo si sono aggiudicati il podio. Il terzo posto è andato al duello tra Goku e il suo Ultra Istinto ancora imperfetto (l’Omen Ultra Instinct) e Jiren, mentre il secondo al combattimento che ha visto da una parte il campione dell’Universo 11, Jiren, e dall’altra i tre superstiti dell’Universo 7, Goku, Freezer e C-17. Al primo posto, infine, si è piazzato il mitico combattimento tra Goku Ultra Istinto Completo (anche se ancora a un livello base) e Jiren al massimo del suo potere (che ha guadagnato il 44.6% delle preferenze).

Al di fuori di questi combattimenti, i fan hanno votato anche il combattimento tra Goku e Hit nel torneo tra l’Universo 6 e l’Universo 7. Scelte in realtà abbastanza prevedibili (e condivisibili), che lasciano però fuori alcuni scontri davvero epici, che hanno punteggiato l’anime di Dragonball Super, come quello tra Goku e le due Saiyan dell’Universo 6, Kale e Caufila (poi fuse in Kefla grazie ai Potara), o quello del Maestro Muten contro l’Universo 4.