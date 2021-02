Yu-Gi-Oh!: ecco il prototipo di un Duel Disk in realtà aumentata!

Se si pensa a uno dei successi crossmediali più grandi di sempre nel campo dell’animazione e dei giochi da tavolo nipponici non può non saltare alla mente il nome di Yu-Gi-Oh!, un franchise che al giorno d’oggi conta ben quattro manga, sette serie anime e un gioco di carte collezionabili di grande successo.

Dal 1999 ormai i Duel Monsters sono diventati parte integrante dell’immaginario di ogni appassionato di anime, insieme ai Duel Disk, gli strumenti utilizzati da Yugi Muto, Seto Kaiba e dagli altri loro amici per duellare con i loro Deck, e che erano in grado di materializzare degli ologrammi dei mostri.

Nonostante per tanti anni quella tecnologia sia sembrata fantascienza, sembra che oggi un fan sia riuscito a creare il prototipo di un Duel Disk che sembra in tutto e per tutto quello dell’anime, utilizzando la tecnologia di realtà aumentata. Il tutto è possibile grazie a due app che agiscono in sincrono, Smart Duel Disk (che, installata su uno smartphone, permetterà di giocare le carte, funzionando un po’ come Duel Links) e Smart Duel Gazer (installabile su un altro smartphone, o su un headset AR) che vi farà letteralmente vedere i Duel Monsters mentre compaiono sul campo di battaglia e vi permetterà di seguire i duelli proprio come accadeva nell’anime.

Un lavoro straordinario che porta in vita il mondo di Yu-Gi-Oh! E noi abbiamo soltanto una domanda da fare: quand’è che sarà disponibile?