Evangelion: ecco quanto ha guadagnato la cantante della opening!

Uno dei motivi del grande successo di Neon Genesis Evangelion (il cui film finale è stato rinviato per la seconda volta causa Covid), la serie anime di Hideaki Anno che ha riscritto le regole del genere mecha, e dell’animazione giapponese più in generale, è stato sicuramente la sua iconica opening, intitolata A Cruel Angel’s Thesis, e scritta dalla famosa autrice nipponica Neko Oikawa.

In una recente intervista rilasciata al programma Geki-rare, su Tv Ashai, la Oikawa ha rivelato alcuni dettagli sulla opening, tra cui l’incredibile quantità di denaro che le ha fruttato in royalties, e il triste modo in cui ha perso quasi tutti quei soldi.

Ironicamente, la Oikawa confessa di non aver mai visto una sola puntata di Neon Genesis Evangelion, la serie grazie alla quale la sua canzone ha raggiunto la notorietà globale, ma ad ogni modo i diritti d’autore sulle numerose riproduzioni del brano e sulle cover le hanno fruttato, e continuano a fruttarle annualmente, una cifra da capogiro, pari a circa 230.000 dollari. Eppure l’autrice ha affermato di avere poco meno di 1.000 dollari sul suo conto in banca. E questo a causa del suo ex-marito.

La Oikawa ha infatti raccontato di essersi innamorata di lui, 18 anni più giovane di lei, durante un viaggio in Turchia. Apparentemente ricambiata, ha fatto di tutto perché l’uomo potesse raggiungerla in Giappone, pagando anche le spese per il suo trasferimento, arrivate a circa 6.000 dollari. Accecata dall’amore, la Oikawa ha permesso al marito di vivere nel lusso più sfrenato, tra fuoriserie e ville costose, e di imbarcarsi in improbabili progetti imprenditoriali, tra cui la costruzione di un hotel di lusso in Cappadocia che, pur essendole costata quasi 3 milioni di dollari, non è mai stato ultimato.

Ma le disavventure della Oikawa non finiscono qui, perché nel momento in cui si è trovata costretta a chiudere i rubinetti, il suo ex marito ha finito per chiedere il divorzio. La beffa oltre il danno. Ad oggi la Oikawa, dopo aver sofferto immensamente per l’addio del marito, è una donna libera di guardare al suo passato con un filo di divertimento e una consapevolezza in più, anche se purtroppo l’immensa fortuna che le era stata garantita da A Cruel Angel’s Thesis e da Neon Genesis Evangelion (stimata in quasi 5 milioni di dollari) è quasi completamente andata perduta.