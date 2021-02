Overwatch 2 e Diablo 4: i titoli non arriveranno entro il 2021 secondo Blizzard

Activision Blizzard potrebbe non avere l’anno migliore davanti a sé per quanto riguarda le uscite dei nuovi titoli, almeno per quanto riguarda Overwatch 2 e Diablo 4, e sebbene i fan siano estremamente ansiosi di vedere cosa ha in serbo la società per i sequel dei due titoli, sembra che Overwatch 2 e Diablo IV siano ancora lontani dal lancio ufficiale. La notizia arriva direttamente dalla compagnia stessa, ma è stata trasmessa dal giornalista e conduttore dei Game Awards, Geoff Keighley, che ha condiviso le informazioni su Twitter, tramite un post, dove racconta che mentre parlava con Activision Blizzard degli utili ottenuti, la società ha detto che non si aspetta di poter lanciare Overwatch 2 e Diablo IV nel 2021.

Overwatch 2 è nella mente dei giocatori da oltre un anno ormai dopo che ha avuto un’incredibile rivelazione nel 2019. Molti ricorderanno di aver visto i trailer cinematografici di Overwatch 2 e Diablo IV al Blizzcon 2019, dove i fan di Activision Blizzard sono rimasti di nuovo sbalorditi dalla qualità dei trailer cinematografici che l’azienda può produrre. Tuttavia, sembra che i fan dei due titoli devono attendere ancora del tempo per ricevere delle date di uscita ufficiali. Sfortunatamente per Activision Blizzard, sembra che il sentimento travolgente sui social media sia la frustrazione, con molti fan che si chiedono perché questi titoli sono stati persino annunciati nel 2019 e non poi fornire aggiornamenti significativi in ​​tutto questo tempo.

Con la Blizzcon 2021 all’orizzonte, si spera di avere maggiori informazioni su questi due giochi Blizzard. È probabile che le novità sui entrambi i titoli Activision Blizzard verranno condivisi durante l’evento. Ci sono stati rumor su due opere che giravano su Internet, con molti che affermano di avere informazioni privilegiate sulle date o sui dettagli del gioco. Ancora una volta, questa notizia ha frenato queste voci, se non addirittura smentiti. Tuttavia, anche se le produzioni non saranno disponibili da quest’anno, ciò non vuol dire che Activision Blizzard starà in silenzio per quanto riguarda Diablo IV e Overwatch 2.