New Pokemon Snap: rivelati nuovi dettagli e screenshot

Dopo l’annuncio iniziale durante un live streaming di New Pokemon Snap, la scorsa estate sono arrivati gameplay e dettagli sul nuovo spin-off dedicato ai mostriciattoli tascabili solo poche settimane fa, oltre all’annuncio della data di lancio, fissata per il 30 aprile. I giocatori hanno appreso della nuova e scenografica regione di Lental, del professor Mirror e del misterioso Illumina Phenomenon. A poco a poco, sono state pubblicate ulteriori informazioni sul tanto atteso sequel di Pokemon Snap, come la dimensione del file del gioco, il prezzo e la menzione di una sorta di funzionalità online.

Famitsu ha dedicato un’intera sezione del suo numero più recente a rivelare nuovi screenshot e dettagli riguardanti il ​​gioco in arrivo. Le scansioni delle pagine presenti nella rivista con New Pokemon Snap sono state svelate dall’utente Riomegon su Reddit. Mentre, alcuni degli screenshot presenti sulla rivista nipponica sono già stati rivelati ufficialmente. Alcune immagini più recenti mostrano quelle che sembrano a tutti gli effetti delle cutscene con il Professor Mirror, Rita e il personaggio utilizzato del giocatore, oltre a Pokemon come Tangrowth, Octillery e Seviper che appaiono per la prima volta.

La sezione svela inoltre che New Pokemon Snap includerà duecento Pokemon, mentre il gioco originale ne includeva solo sessantatré. Alcuni appassionati dei mostriciattoli tascabili hanno espresso delusione per il fatto che solo una parte dei Pokemon venga inclusa nel nuovo gioco, ma Famitsu menziona anche che il gioco originale ha un seguito attivo anche oggi, grazie alla sua giocabilità e sicuramente alla possibilità di espandere il titolo tramite DLC, com’è successo su Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Il lancio di New Pokemon Snap è previsto per il 30 aprile per Nintendo Switch.