Konami: profitti record grazie alla divisione gaming

La recente notizia che Konami stava attuando delle ristrutturazioni interne ha portato molti a saltare alla conclusione che stava uscendo completamente dallo sviluppo dei giochi. Questa supposizione si è rivelata completamente falsa e Konami in seguito ha chiarito che tali sforzi facevano parte di un piano per rendere più efficiente lo sviluppo delle proprie proprietà intellettuali. Inoltre, le nuove informazioni confermano che, nonostante le richieste di vendere le sue IP, la società non ha motivo di farlo.

Secondo l’ultima versione degli utili di Konami , sebbene abbia subito un calo dello 0,6% dei ricavi, i nove mesi terminati il ​​31 dicembre 2020 hanno visto una crescita del 33,1% dei ricavi totali e del 75,3% dei profitti, qualcosa che la società definisce record. Ciò è dovuto principalmente alla sua attività di intrattenimento digitale, che include console, dispositivi mobili e card game in diretto contrasto con molte delle altre sue attività, che hanno sofferto a causa della pandemia di coronavirus.

Konami menziona specificamente giochi come Yu-Gi-Oh! Duel Links (che Konami ha supportato da quando è stato lanciato nel 2016) e Pro Evolution Soccer come progetti principali. Sebbene l’azienda abbia già in cantiere alcuni nuovi progetti in sviluppo, come Yu-Gi-Oh! Rush Duel per Nintendo Switch, molti sperano che i commenti dell’azienda su uno sviluppo più efficiente e questi forti guadagni possano significare che Konami tornerà a uno sviluppo più regolare della console. Alcuni fan sono convinti che le IP della compagnia giapponese prospererebbero sotto una società diversa, soprattutto coloro che aspettano da tempo dei sequel per Metal Gear, Silent Hill e Castlevania. Ma al momento, la società non ha nessun motivo di cedere i diritti dei suoi giochi migliori, a causa dei ricavi ottenuti dopo la ristrutturazione.