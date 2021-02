Loop Hero: il rogue like della Devolver Digital arriva il 4 marzo

Il deck building rogue like Loop Hero verrà lanciato per PC tramite Steam il 4 marzo per €12,46, hanno annunciato l’editore Devolver Digital e lo sviluppatore Four Quarters. Di seguito una panoramica del gioco Loop Hero:

Il Lich ha gettato il mondo in un loop senza tempo e ha fatto precipitare i suoi abitanti in un caos senza fine. Impugna un mazzo di carte mistiche in espansione per posizionare nemici, edifici e terreni lunghi ogni ciclo di spedizione unico per l’eroe coraggioso. Recupera ed equipaggia potenti bottini per ogni classe di eroi per le loro battaglie ed espandi il campo dei sopravvissuti per rafforzare ogni avventura attraverso il ciclo. Sblocca nuove classi, nuove carte e subdoli guardiani nella tua missione per spezzare il ciclo infinito della disperazione.