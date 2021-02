l’Epic Games Store offre due nuovi titoli gratuiti

Per coloro che vogliono espandere le propria libreria digitale su PC, questa notizia farà certamente a caso loro. Infatti, siamo venuti a conoscenza che sul launcher targato Epic Games, ossia l’Epic Games Store, sono attualmente disponibili due titoli gratuiti da scaricare in un periodo a tempo limitato. I titoli in questione sono For the King e Metro Last Light Redux.

Quest’ultimi sarà possibile riscattarli sull’Epic Game Store fino alla giornata dell’11 Febbraio 2021 alle ore 17:00, quindi cercate di affrettarvi a riscattarli, anche se avete ancora parecchio tempo per fare vostre le produzioni appena citate. Per coloro che non conoscessero la produzione targata 4A Games, ecco la descrizione del titolo sull’Epic Games Store: