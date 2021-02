Windjammers 2: confermati Steve Miller e l’Arcade Mode

Dotemu ha pubblicato, sui suoi canali social, un nuovo trailer di Windjammers 2, sportivo arcade seguito del primo storico titolo uscito su Neo Geo MVS nel 1994. Il filmato svela uno dei personaggi che saranno disponibili, ovvero Steve Miller, già presente nella versione americana del primo episodio. Viene descritto come un giocatore forte e agile, che rappresenta una scelta equilibrata sia per i nuovi arrivati ​​che per i veterani del gioco.

Nel filmato viene anche confermata la modalità Arcade, che consente ai giocatori di conquistare i campionati giocando da soli, offrendo una serie di partite contro avversari IA e sfide opzionali, che premiano concorrenti versatili in grado di adattare i loro stili di gioco al volo. Vi ricordiamo che al momento è disponibile la versione di prova per lo Steam Festival Demo, fino al 9 febbraio. Il gioco uscirà durante questo 2021 (ancora non è stata annunciata la data precisa), su PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Qui sotto potete vedere il trailer.

Questi sono i giocatori annunciati in Windjammers 2, tra nuovi…:

Sophie De Lys

“Soyez prêts !” È ora di incontrare la stilosissima, rapidissima e implacabile francese Sophie De Lys con le sue super mosse. Solo un consiglio: occhio a come ti muovi.

Max Hurricane

Data la sua impressionante stazza, il campione canadese non va certo preso alla leggera. Non vede l’ora di spazzare via tutto ciò che ha davanti con un solo lancio. Klaus Wessel, sei avvertito.

Jao Raposa

Fan sfegatato di Steve Miller, Jao ha passato l’infanzia in Brasile guardando i campioni del gioco originale demolire ogni avversario, e adesso tocca a lui. Le sue armi migliori? La velocità e i suoi lanci da capogiro.

… e altri già presenti nel titolo originale:

Hiromi Mita

Pensavi che, dopo 10 anni, il Giappone avesse tirato i remi in barca? Tutt’altro! Hiromi Mita è ancora sulla breccia con i suoi fulminei e beffardi lanci curvi che ti faranno pentire di averla affrontata.

Klaus Wessel

Dopo dieci anni di allenamento, Klaus Wessel, noto anche come il Colosso teutonico per via dei suoi colpi potentissimi, è tornato e non vede l’ora di mostrare a Max Hurricane chi è l’atleta più forte in circolazione.

Loris Biaggi

Rapido, forte, versatile… L’italiano Loris Biaggi è ancora un grande campione.