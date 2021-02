Raya e l’Ultimo Drago arriverà a marzo anche su Disney+ con accesso VIP: ecco il nuovo trailer

L’atteso Raya e l’Ultimo Drago, nuovo lungometraggio d’animazione Walt Disney Animation Studios, arriverà infine nel nostro Paese a marzo: in sala (decreti ministeriali permettendo) e sicuramente dal 5 del mese su Disney+, con Accesso VIP supplementare rispetto all’abbonamento base, similmente a quanto già accaduto con il live action di Mulan.

Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting) e prodotto da Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale.

Raya e l’Ultimo Drago ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Nella versione italiana del film, il cast di voci include l’attrice Luisa Ranieri (Virana), l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l’attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l’attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya). Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film. Il doppiaggio in lingua originale presenta, tra gli altri, Kelly Marie Tran nel ruolo di Raya e Awkwafina in quello di Sisunel.

Per chi non avesse familiarità con la proposta “Accesso VIP” di Disney+, ecco una breve spiegazione: al prezzo di 21,99 € si acquisterà l’opzione Accesso VIP per il film in questione, e si potrà guardare Raya e l’Ultimo Drago prima che sia reso disponibile agli altri abbonati Disney+. Il film sarà disponibile su disneyplus.com e con l’app Disney+ su piattaforme selezionate, tra cui quelle targate Apple, Google e Amazon. L’offerta Accesso VIP sarà disponibile fino al 4 maggio 2021 alle 08:59 CET. Una volta ottenuto Accesso VIP a Raya e l’Ultimo Drago , l’utente potrà guardarlo tutte le volte che vorrà su qualsiasi piattaforma in cui è disponibile Disney+ finché disporrà di un abbonamento attivo a Disney+.

Raya e l’ultimo drago sarà, poi, disponibile per tutti gli utenti Disney+ con abbonamento attivo, il 4 giugno 2021, senza costi aggiuntivi.