The World Ends With You: pubblicata l’opening dell’anime

Square Enix ha pubblicato l’opening di The World Ends With You, anime tratto dal gioco per Nintendo 3DS, di cui uscirà anche un nuovo capitolo (NEO The World Ends With You), su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

La serie animata, annunciata a luglio all’Anime Expo Lite, è diretta da Kazuya Ichikawa, che in precedenza aveva lavorato a Shadow Skill e alla serie Monster Strike. Era stato precedentemente svelato che il team aveva deciso fin dall’inizio che il gioco sarebbe poi diventato anche un anime. Il cast principale del gioco tornerà e anche gli sviluppatori stanno collaborando alla serie. Le musiche sono state composte da Takeharu Ishimoto.

Qui sotto potete vedere il filmato. L’anime sarà disponibile dal 9 aprile.