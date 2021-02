Factorio: superate le 2.5 milioni di vendite

Proprio poco fa vi avevamo parlato di Factorio e del suo nuovo update che lo porta alla versione 1.1. Wube Software è ora lieta di comunicare che la propia IP ha superato il numero di 2.5 milioni di copie vendute, spiegando inoltre come ha intenzione di supportare il titolo.

Tramite un post sul blog ufficiale, il team ha spiegato che l’update 1.1 sarebbe stato l’ultimo aggiornamento relativo al gioco base, continuando però che sta puntando ora su un Expansion Pack per ingrandire ulteriormente la produzione.

Proprio in relazione a ciò, però, Wube Software ha dichiarato che, ora come ora, è troppo presto per mostrare qualcosa riguardante le espansioni. Stando a quanto detto, passerà “non meno di un anno per lo sviluppo”.

intanto, GamesVillage vi ricorda che la produzione è attualmente disponibile solo su PC tramite Steam.