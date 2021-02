In Nightmare: annunciato l’horror in esclusiva PS4

Maximum Games ha annunciato In Nightmare, titolo horror in sviluppo da parte di Magic Fish Studio, che arriverà in esclusiva PlayStation 4 in questo 2021 (la data precisa non è ancora stata annunciata).

Per l’occasione è stato fatto uscire anche un trailer, che potete vedere qui sotto che mostra sprazzi di scene animate e gameplay, con il protagonista che fugge da diversi mostri. Il gioco unisce fasi stealth ed enigmi.

Questa la descrizione di In Nightmare attraverso il sito ufficiale:

Entra in un mondo onirico fatto di bellezza ed orrore

Chiudendo il suo cuore alla realtà, il nostro protagonista cade in un sonno profondo e si risveglia in un mondo onirico, da incubo. In Nightmare è un gioco di avventura horror basato sulla narrativa, che combina azione furtiva con diversi enigmi. Segue un giovane ragazzo alla ricerca dell’ultima speranza d’amore che sta cercando la propria salvezza navigando attraverso la sua paura.

Sperimentando gli effetti di una famiglia distrutta e l’angoscia che ne deriva, un bambino scapperà dalla realtà in un mondo oscuro e stravagante creato dai suoi stessi ricordi. Questo lo avvia nel suo viaggio alla scoperta di ciò che è veramente dentro. Dopo aver sofferto nella realtà, il suo il trauma del passato si trasforma in mostri terrificanti che vogliono trattenerlo in un incubo eterno. Con l’aiuto del suo spirito del sogno, il ragazzo troverà modi per sfuggire ai nemici, superare intricati enigmi, abbracciare la sua paura e scoprire la verità in modo che possa essere in grado di purificare i mostri che ha creato, e infine svegliarsi.

Supererai ciò di cui hai paura o sarai preso nell’incubo?

CARATTERISTICHE: