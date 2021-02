Nintendo annuncerà i titoli del 2021 ‘al momento giusto’

Il colosso nipponico Nintendo, presente nell’inudstria sin dagli albori, è da tempo sinonimo di qualità per quanto concerne le proprie produzioni che sviluppa sotto la propria ala protettrice. Dopo la smentita dell’arrivo di una nuova versione di Nintendo Switch, ecco che la società si affaccia sul discorso “giochi” per quest’anno.

Shuntaro Furukawa, attuale presidente della società, ha dichiarato, durante l’incontro con gli investitori, che gli annunci riguardanti i titoli del prossimo anno fiscale (ovvero arco temporale che va da aprile 2021 a marzo 2022) verranno fatti “al momento opportuno”. Difatti, egli assicura che la compagnia sta attualmente “preparando una varietà di opere” per i mesi a venire.

La nostra lineup di software per il prossimo anno fiscale è un argomento che proporremo al momento opportuno. Abbiamo già dichiarato la pubblicazione di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury nel mese di febbraio, seguita poi da Monster Hunter Rise a marzo e New Pokémon Snap ad aprile. Come sempre, stiamo sviluppando una serie di titoli per il prossimo anno fiscale.