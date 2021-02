Call of Duty: prossimo capitolo atteso per il Q4 del 2021

Uno dei franchise più di successo da parte di Activision, Call of Duty, continua a fatturare entrate a destra e a manca con più di 100 milioni di utenti attivi mensilmente, mettendo ovviamente assieme più iterazioni della serie. Mentre aggiornamenti di vario tipo arrivano su Cold War e Warzone, ecco che arrivano novità per il prossimo titolo.

Dennis Durkin, Chief Financial Officer di Activision, ha dichiarato, durante l’incontro con gli investitori, che la prossima entry della serie è attualmente pianficata per la fine del 2021. Parliamo di Activision e di uno degli FPS più gettonati al mondo, diciamo pure che tale affermazione non è, nel modo più assoluto, sorprendente.

C’è da aspettarsi l’arrivo del prossimo Call of Duty nel mese di novembre, come solito, avvantaggiandosi così delle festività natalizie che seguono poco dopo. Cosa ne pensate? Accettate ancora con piacere il modello di sviluppo annuale di Activision, o credete che ne risenta la qualità generale dei titoli? Fatecelo sapere!