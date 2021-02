Arrog: disponibile un nuovo gameplay trailer

Arrog, titolo già pubblicato per sistemi mobile e PC, è da oggi disponibile anche sulle console Sony, PlayStation 4 e PlayStation 5, come vi avevamo anticipatamente annunciato. Il colosso nipponico ha dunque pubblicato un nuovo gameplay trailer per il suggestivo titolo targato Nakana.io e LEAP Game Studios.

In un mix tra avventura e puzzle game, questo breve titolo vi porterà ad esplorare la coscienza di un uomo ormai prossimo alla morte, avvicinandovi ancor più all’esperienza grazie ad uno stile artistico assolutamente unico nel suo genere. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita poi dal gameplay trailer pubblicato sui canali PlayStation.