Cyberpunk 2077: ora disponibile l’hotfix 1.12

Dopo il recente problema riscontrato in Cyberpunk 2077, ovvero la vulnerabilità dei file DLL, con conseguente possibilità di attacchi da parte di hacker nei confronti dei giocatori PC, ecco che CD Projekt RED ha tempestivamente corretto il tutto con il nuovo hotfix che porta il titolo per PC alla versione 1.12.

Portato probabilmente dalla versione 1.1 uscita pochi giorni fa, ora il problema è stato risolto una volta per tutte e, anche per quanto riguarda l’installazione delle mod, dovrebbe essere piuttosto sicuro ma, proprio su quest’ultimo punto, GamesVillage vi raccomanda di porre la giusta attenzione a ciò che scaricate.

Attualmente, Cyberpunk 2077 è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia. Dopo il disastroso lancio, il team polacco è subito corso ai ripari, relegando al mese di gennaio, appena passato, la prima grossa patch. Il prossmo corposo aggiornamento è previsto per questo mese, rimanete quindi con noi per saperne di più.

Hotfix 1.12 is now available on PC!

This update addresses the vulnerability that could be used as part of remote code execution (including save files):

– Fixed a buffer overrun issue.

– Removed/replaced non-ASLR DLLs. pic.twitter.com/LAkBfVpnXf

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 5, 2021