Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake: di nuovo rinviato il gioco

Pessima notizia per tutti i fan di una delle serie più famose e acclamate di Ubisoft: Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake, la rimasterizzazione dell’iconico titolo action uscito nel lontano 2003 su PlayStation 2, è stato rinviato a una nuova data, che non è stata ancora rivelata.

Il remake sarebbe dovuto inizialmente arrivare sugli scaffali il 21 gennaio 2021, ma già all’inizio di dicembre c’era stato un primo slittamento della release al 18 marzo. Questo è dunque il secondo rinvio per il titolo di Ubisoft che aveva intenzione di riportarci nel mondo del Principe e della principessa Farah.

Il team di sviluppo del gioco ha spiegato in un comunicato che questo ulteriore rinvio servirà a permettere di curare il titolo nei minimi dettagli, garantendo ai giocatori la miglior esperienza videoludica possibile:

“Ciao fan di Prince of Persia! Dal momento in cui Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake è stato annunciato lo scorso settembre, abbiamo visto un profluvio di vostri feedback su questo amatissimo franchise. Sono la vostra passione e il vostro supporto che guidano il nostro team di sviluppo nel realizzare il miglior gioco possibile. Ciò detto, abbiamo preso la decisione di spostare la release di Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake a una data futura. Questo tempo extra per lo svilupo permetterà al nostro team di darvi un remake che abbia un aspetto fresco pur rimanendo fedele all’originale. Capiamo che questo update potrebbe essere una sorpresa, e continueremo a tenervi aggiornati sui progressi del gioco. Nel frattempo, vogliamo ringraziarvi per il vostro ininterrotto supporto.”

Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (attraverso Epic Games Store, Ubisoft Store e Uplay), anche se non è dato sapere quando ciò avverrà.