FromSoftware: accordo tra Kadokawa e Sony!

Piccoli segnali di movimento scuotono l’industria videoludica giapponese. Nella giornata di oggi infatti, sembra che Kadokawa Corporation, l’enorme holding nipponica che è anche parent company dello studio di sviluppo FromSoftware, abbia raggiunto un accordo Sony Interactive Entertainment, e con la società di pubblicità digitale Cyber Agent, per una partecipazione che garantisca la reciproca crescita di tutte le aziende.

Un keiretsu insomma, un accordo economico tipico delle società nipponiche, che permetterà alle tre compagnie coinvolte di fare reciprocamente uso del “business, dell’expertise e dei punti di forza l’una dell’altra”. Come parte dell’accordo, Sony e Cyber Agent riceveranno 1.422.475 azioni di Kadokawa a testa, divenendo entrambe proprietarie dell’1.93% della holding.

Per parte sua, Kadokawa Corporation, impegnata in molti progetti multi e cross mediali, che spaziano dal cinema al videogioco passando per i manga, gli anime, le light novel e persino i giochi di ruolo da tavolo, potrà sfruttare questa partnership con lo sviluppo e il lancio di nuove IP sia nel campo videoludico che in quello dell’animazione, ma anche nell’espansione a livello globale di IP già esistenti.

Che questo possa significiare anche l’inizio di un rapporto privilegiato tra FromSoftware e Sony? Il developer ha già lavorato (e molto bene) per il gigante nipponico, per il quale, nel 2015, ha realizzato Bloodborne (esclusiva per PS4). Che questa piccola partecipazione di Sony in Kadokawa possa essere un accenno di risposta del colosso giapponese all’acquisizione miliardaria di ZeniMax da parte di Microsoft?

FromSoftware sta attualmente lavorando proprio per Microsoft su Elden Ring, un progetto misterioso al quale collabora anche il pluripremiato scrittore fantasy Geroge R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade (qui le nostre teorie sulla nuova IP).