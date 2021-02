Demon Slayer: il grazie di Gotoge ai fan!

Demon Slayer è stato in grado di raggiungere obiettivi strabilianti durante il 2020, polverizzando tutta una serie di record che alcuni ritenevano inamovibili. Sia la versione cartacea che quella animata della serie di Koyoharu Gotoge hanno saputo incantare e avvincere i fan, che hanno garantito loro un successo stratosferico, anche a livello di incassi (come nel caso del film Mugen Train, che oltre a diventare il maggior incasso al botteghino nipponico, è anche stato proposto per una candidatura agli Oscar).

Salito alla ribalta dopo l’esordio della serie anime firmata Ufotable (e dal 1 febbraio disponibile su Netflix), il manga di Demon Slayer è stato il più venduto dell’anno, garantendo a Gotoge una fama e un successo tali da meritargli i complimenti di mostri sacri dell’industria come Eiichiro Oda o Yoshiyuki Tomino. Ma il magaka sa benissimo chi è stato il vero artefice del suo successo: i fan! E proprio per questo ha voluto ringraziarli.

Gotoge ha infatti scritto un messaggio destinato agli appassionati della sua opera, che è stato inserito nel Fanbook ufficiale di Demon Slayer:

“Ciao! Ho lavorato su questo manga per quattro anni circa, ma non importava quante pagine cercassi di disegnare, non erano semplicemente abbastanza. Infatti ho avuto moltissimi assistenti ad aiutarmi, e non potevo disegnare molto nei panel. Mi dispiace. Vorrei ringraziarvi per tutto il vostro aiuto e il supporto. Grazie a tutti voi, ogni settimana. Ho lavorato a questo book per qualche mese, e sono davvero felice del risultato […] Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti voi per la vostra ospitalità. Grazie mille per il vostro supporto!”

Anche se il manga di Demon Slayer si è concluso, i fan possono ancora sperare nella seconda stagione dell’anime, che sarebbe in lavorazione presso Ufotable. Chissà se lo studio sarà in grado di stupirci ancora con l’adattamento animato di questa amatissima serie.