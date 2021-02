Pacific Rim the Black: ecco il nuovo trailer

Era il 2018 quando Netflix annunciò, insieme a un film ispirato alla serie Altered Carbon (nel frattempo cancellata), una serie anime dal titolo Pacific Rim the Black, ispirata al film di Guillermo Del Toro e al suo sequel dello stesso 2018 (che ha visto alla regia Steven S. DeKnight). A distanza di più di due anni da quell’annuncio, finalmente la serie sembra pronta a fare il suo esordio, tanto che il colosso dell’intrattenimento ne ha diffuso il trailer!

La trama di Pacific Rim the Black ruoterà intorno a due giovani ragazzini, i gemelli Taylor e Hayley che, dopo essersi imbattuti in uno degli Jaeger utilizzati per combattere i terribili Kaiju scoprono di essere in grado di avviare la connessione neurale che permetterà loro di pilotarlo. A bordo del robot i due affronteranno i Kaiju che hanno sottomesso l’Australia nel tentativo di ritrovare i loro genitori.

Il film di Del Toro, uscito nel 2013, era ispirato a due elementi fondamentali della cultura giapponese, ossia da una parte i Kaiju, esseri mostruosi ed enormi capaci di distruggere intere città, come Godzilla (che sarà a sua volta protagonista dell’anime Netflix Godzilla Singular Point) o King Ghidorah, dall’altra i mecha, i grandi robot comandati dagli umani che hanno dato vita a uno dei filoni di maggior successo di manga e anime, che può contare opere come Mobile Suit Gundam, Neon Genesis Evangelion, Mazinga, Daitarn 3 e Gurren Lagann).

La serie, prodotta da Polygon Pictures, sarà ambientata nello stesso universo narrativo dei due film, ma rimane da scoprire se le connessioni termineranno qui. L’esordio dell’opera è previsto per il prossimo 4 marzo su Netflix. Nell’attesa però, possiamo goderci il meraviglioso trailer!