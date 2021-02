Destruction AllStars Recensione: tanto divertimento, ma non basta

Annunciato ufficialmente come prodotto della lineup di lancio di PS5 e poi successivamente rimando ai primi di febbraio, Destruction AllStars è ufficialmente approdato nella line up dell’ammiraglia di Sony.

La nuova esclusiva della compagnia di Tokyo, disponibile in maniera totalmente gratuita per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, ha sin da subito destato grande interesse, seppur i fan si siano subito interrogati sull’effettivo valore produttivo del titolo. Un gioco di corse? Un arcade in stile Mario Kart 8 Deluxe? In che genere si colloca il titolo di Lucid Games? Un po’ in tutte e due, ma non soltanto.

Nella sua “semplicità”, infatti, Destruction AllStars si è dimostrato sin dalle prime ore molto divertente e strampalato, ma ha palesato in maniera fin troppo evidente quelli che erano i nostri dubbi più seri, ossia quelli legati al gameplay e all’effettiva durata a lungo termine dell’esperienza di gioco.

Le modalità e le attività sono infatti limitate e non ci sentiamo di dormire sonni tranquilli sull’effettiva gestione del titolo inteso come games as a service. Sia chiaro, non neghiamo di esserci diverti non poco e vogliamo dare fiducia agli sviluppatori. Il potenziale, del resto, c’è tutto, ma bisogna capire come e se effettivamente verrà sfruttato.

Destruction AllStars: battaglie (non) per tutti i gusti!

Su una cosa non abbiamo mai avuto alcun dubbio: Destrucion AllStars è un prodotto pensato principalmente per il comparto multigiocatore online, vero punto di snodo dell’intera produzione.

Liquid Games ha provato a creare una struttura semplice e immediata, improntata principalmente sul divertimento e sulla spettacolarità, sacrificando però in gran parte la profondità e la componente “strategica”. Trattandosi di un titolo a metà tra il racing game e il “combattimento”, l’ago della bilancia pendeva inevitabilmente sulle modalità di gioco disponibili, e da questo punto di vista il lavoro svolto può dirsi riuscito soltanto a metà. Sia offline ma soprattutto online, Destruction AllStars si presenta ai nastri di partenza con quattro diverse modalità disponibili: Mayehm e Gridfall, rigorosamente legate ad un sistema di tutti contro tutti, e le altre due, Carnado e Stockpile, caratterizzate da una struttura a squadre 8vs8.

Mentre Mayehm rappresenta la classica modalità pensata unicamente per distruggere tutto e pensare soltanto al divertimento, con Gridfall le cose cambiano parecchio. Oltre a distruggere e mandare fuori dall’arena gli avversari, bisogna pensare a difendersi bene, poiché la morte potrebbe rivelarsi fatale.

Gridfall è da considerarsi una vera e propria modalità Battle Royale, in cui a trionfare è chi rimane in pista fino alla fine. Per accumulare rigenerazioni bisogna colpire e distruggere gli avversari, ma attenzione: l’arena di gioco spesso e volentieri si modificherà, con dei pezzi di terreno che spariranno lasciandovi così alla mercé di una distruzione inevitabile. Le due modalità differiscono in maniera sensibile, ma alla lunga l’esperienza di gioco si riduce quasi sempre allo stesso punto, vanificando in parte quelli che sono i tratti principali della produzione.

Una squadra è per sempre?

Discorso molto smile per quanto concerne le altre due modalità di gioco a squadre, ossia Carnado e Stockpile. Quest’ultime non sono esattamente originali da un punto di vista della struttura generale e possono essere considerate come le più classiche Controllo e Cattura la bandiera, o anche Uccisione confermata.

Con Stockpile, infatti, l’obiettivo finale del giocatore è quello di, come sempre, distruggere, rubare il veicolo avversario e racimolare in tal modo degli ingranaggi. Una volta reperiti è necessario recarsi nei punti di controllo, caratterizzati dalle classiche lettere A,B,C, in cui depositarli. Questa manovra è da svolgersi rigorosamente a piedi e successivamente bisognerà tentare di difendere il più possibile le zone controllate per evitare di perdere il vantaggio accumulato. Vince, ovviamente, la squadra che alla fine del timer della partita possiede più zone. Questa modalità è probabilmente quella che richiede il maggior spirito di squadra, poiché Carnado, seppur più divertente, appare decisamente più caotica e meno legata alla dinamiche da team organizzato.

In Carnado, dopo aver ancora una volta colpito, distrutto o rubato (e distrutto) il veicolo avversario, si accumulano dei punti (per un massimo di 50 alla volta) da depositare lanciandosi con il veicolo nel cuore di un tornado che troneggia al centro della mappa. Alla fine della partita, ovviamente, vince la squadra con più punti depositati. Va di per sé che la collaborazione, a meno che non si tratti di un team organizzato, appare nel complesso piuttosto limitata e superflua, elemento che caratterizza, come abbiamo visto, un po’ tutta l’esperienza di gioco.

Proprio esaminando questo aspetto è chiaro quanto le quattro modalità, per quanto discretamente divertenti, risultano alla lunga molto ripetitive e prive di mordente. Sia chiaro, è ancora discretamente presto per valutare, ma siamo convinti che da questo punto di vista si poteva fare di più, ma abbiamo fiducia nel fatto che, magari nei prossimi mesi, qualcosa potrebbe muoversi in tal senso.

Va detto che tutte queste modalità sono disponibili anche offline, fruibili su livelli di difficoltà sempre diversi, ma è bene considerare che la parte single player del titolo è da prendere come una semplice “sfida” per imparare a comprendere i comandi e poco altro, poiché il vero divertimento risiede, come detto prima, nella competizione.

Destruction AllStars: un roster di eroi fuori di testa!

Il fulcro del gameplay di Destruction AllStars, però, non risiede unicamente nelle sequenze in auto. Anzi. Il cuore del gioco risiede anche nelle fasi a piedi, anch’esse molto importanti ai fini dell’evoluzione dei match. Ad inizio match, infatti, il giocatore può scegliere attraverso numerosi eroi diversi, tutti contraddistinti da un veicolo speciale e da una super abilità univoca ed esclusiva. Una volta lontano dal vostro veicolo, riuscire a portare a casa la pelle è una missione molto complessa, ma molto divertente. Pad alla mano, fuori dall’auto, il gameplay risulta in verità ancor più divertente, grazie all’agilità e alla frenesia dei movimenti dei vari eroi utilizzabili.

Nelle fasi “a terra” l’obiettivo principale del giocatore è quello di schivare gli assalti nemici, ma anche quello di cercare di sabotare le vetture nemiche, provando a rubare il mezzo o a sabotarlo e, di conseguenza, distruggerlo. Dopo una schivata con il tasto cerchio, con una rapida pressione del tasto Triangolo si dà via ad una QTE molto elementare che, qualora venga portata a termine con successo, vi permetterà di scegliere tra le due opzioni sopraelencate.

È evidente quanto il gameplay sembra vivere di una seconda giovinezza grazie a questa scelta, che sulle prime battute sembrava essere solamente accessoria, e che a conti fatti si è rivelata più profonda del previsto. Le sensazioni che abbiamo provato, però, sono sempre le medesime: alla lunga il tutto sembra risultare fin troppo abbozzato e privo di longevità, con lo spettro della ripetitività e della noia che si annida sempre pericolosamente alle spalle di tutti i giocatori.

Questo perché le differenze tra i vari personaggi rimangono sostanzialmente minime e, unite alle dinamiche ludiche relative alle sezioni in auto di cui abbiamo già parlato, confezionano un pacchetto fondamentalmente poco ispirato, al netto delle buone idee della vigilia.

Spettacolo su quattro ruote … o due gambe!

Da un punto di vista esclusivamente artistico, Destruction AllStars si mostra in splendida forma. Il particolare titolo di Liquid Games è un vero e proprio trionfo cromatico. Le arene, per quanto possano essere complessivamente simili tra loro, sono riprodotte in maniera molto precisa e particolare, in un perfetto mix tra realismo e arte creativa.

Il vero fiore all’occhiello è certamente rappresentato dalla spettacolarità di fondo con cui il gioco è stato strutturato. Esplosioni, collisioni, distruzione: tutto ha uno stile decisamente interessante e di ottima fattura, a cui si unisce un’ottima precisione dal punto di vista realizzativo. Tecnicamente infatti, il titolo appare molto stabile, sia online sia offline, e riesce a mantenere, anche nelle fasi più concitate, i 60fps costanti e granitici.

Molto buona è anche l’integrazione col DualSense. L’accelerazione e la sensazione di velocità si avvertono sensibilmente tra le mani grazie sia al nuovo feedback aptico sia al sapiente utilizzo dei grilletti. Anche da un punto di vista del comparto audio, Destruction AllStars si difende molto bene. La OST che accompagna gli scontri in pista, per quanto limitata, fa comunque il suo dovere, aiutata a braccetto da una buona telecronaca in stile Celebrity Deathmatch che fa dell’ilarità la sua arma segreta.

Destruction AllStars è un titolo sicuramente con un grande potenziale, ma con ancora tanto da dimostrare. Lucid Games ha saputo mettere su una struttura interessante e potenzialmente funzionale, ma i dubbi sulla longevità e sulla profondità del gioco appaio al momento fin troppo marcati. Certo, la scelta di renderlo disponibile gratuitamente nel PS Plus può dare al titolo una marcia in più e una risonanza che altrimenti non avrebbe avuto, ma in ogni caso non può bastare. Nel complesso, comunque, siamo curiosi di scoprire come verrà supportato nei prossimi mesi perché, lo ribadiamo, le buona potenzialità sembrano esserci.