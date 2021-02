Final Fantasy XIV: annunciata espansione Endwalker

Durante lo showcase di Final Fantasy XIV, Square Enix ha annunciato la nuova espansione, Endwalker, che porterà il gioco all’aggiornamento 6.0, e che verrà lanciata questo autunno su PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Mac.

Un’open beta per la versione PlayStation 5 di Final Fantasy XIV partirà dal 13 aprile insieme alla patch 5.5 per le piattaforme esistenti, mentre la versione completa di Final Fantasy XIV per PlayStation 5 sarà disponibile subito dopo.

Queste le novità che arriveranno con l’espansione:

Viaggio a Thavnair, la capitale imperiale di Garlemald e persino sulla Luna!

Due nuovi jobs: Sage e un altro che verrà annunciato a maggio

Aumento del limite di livello da 80 a 90

Nuove aree espansive, tra cui Garlemald, Thavnair e la città di Radz-at-Han.

Una nuova tribù: l’Arkasodara

Nuove minacce, inclusa Anima.

Nuovi dungeon

Nuovo raid ad alta difficoltà: Pandæmonium

Segreti svelati in una nuova serie di raid dell’Alleanza

Nuova modalità PvP su piccola scala

Un ulteriore alleato del sistema “Trust”: Estinien Wyrmblood

Un nuovo quartiere residenziale: Ishgard

Aggiornamenti al Gold Saucer

Divertimento rilassante a Island Sanctuary

Nuovi attrezzi e ricette di creazione

Orizzonti ampliati tramite il sistema di viaggio del data center

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, insieme ad un anteprima della versione PlayStation 5 e il reveal del Sage. Potete vederli tutti e tre qui sotto.