The Idolmaster Starlit Season: a maggio in Giappone

Il publihser Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA hanno annunciato che The Idolmaster Starlit Season sarà disponibile su PlayStation 4 e PC (via Steam) il 27 maggio in Giappone per 8.200 yen (circa 65 euro). La versione Steam è bloccata in base alla regione, e supporterà giapponese e cinese (Tradizionale e semplificato) e coreano.

Oltre all’edizione standard, saranno disponibili le seguenti due edizioni speciali: Starlit Box e Digital Deluxe Edition. È stata svelata anche una nuova idol, Kohaku Okuzora. Qui sotto potete vedere il reveal trailer.

Questa la sinossi di The Idolmaster Starlit Season:

“Starlit Season” è una competizione di idol in cui le vincitrici possono diventare le prime ad esibirsi nel nuovo Starlit Dome.

“You”, un produttore dell’agenzia di talenti 765 Production, è tornato in Giappone dopo un programma di formazione all’estero.

Dopo essere tornato all’ufficio di produzione 765, sei accolto dal CEO Junjirou Takagi e ascolti la sua idea di “assemblare un nuovo team speciale di idol che arrivano da diverse agenzie” per competere nella Starlit Season.

Takagi dice che ha già chiamato diverse agenzie e tutti gli hanno dato risposte positive e solo pochi istanti dopo il tuo arrivo vieni ufficialmente incaricato da Takagi di produrre questa unità speciale formata da quattro brand.

Parli direttamente con le idoli di ogni agenzia e gradualmente formi la tua unità speciale. Nel frattempo, incontri una ragazza di nome Kohaku Okuzora. Anche se riesci a reclutare con successo, questo incontro avrà un effetto significativo sul destino dell’unità speciale.

E così 29 idol, guidati dalla luce della luna, si preparano per la competizione dei sogni della Starlit Season che abbraccia le quattro stagioni.

È qui che inizia “Project Luminous”.