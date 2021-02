Resident Evil: ecco la data d’uscita ufficiale del reboot!

Il franchise di Resident Evil sta vivendo un inizio di 2021 movimentatissimo, fatto di annunci che emozionano i fan. Dopo lo showcase del 21 gennaio scorso durante il quale è stata svelata la data d’esordio di Resident Evil Village infatti, anche il film reboot ispirato al primo capitolo della famosa saga horror di Capcom ha rivelato la sua data d’uscita ufficiale al cinema.

Il film, prodotto da Sony Pictures con la regia di Johannes Roberts, aveva annunciato alla fine di dicembre il termine delle riprese, e ha ora, come riportato da Deadline, ufficializzaro la sua uscita al cinema il prossimo 3 settembre 2021.

Resident Evil è un reboot a lungo atteso dai fan, che promette di essere molto più fedele alla saga di videogiochi targata Capcom rispetto ai precedenti sei film di Paul W.S. Anderson, che erano incentrati intorno ad Alice, il personaggio interpretato da Milla Jovovich ma mai comparso nella saga videoludica. Quest’ultimo titolo invece ci riporterà a Raccoon City nel 1998, narrando la storia originale che ha dato il via alla serie.

Del cast di Resident Evil fanno parte Kaya Scodelario (Skins, Maze Runner, Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar) che interpreta Claire Redfield, Robbie Amell (The Tomorrow People, The Flash) nel ruolo di Chris Redfield, Hannah John-Kamen (Killjoys, Star Wars Il Risveglio della Forza, Ant-Man and the Wasp) come Jill Valentine, Tom Hopper (Black Sails, The Umbrella Academy) nella parte di Albert Wesker, Avan Jogia (Victorious) che sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue (Vikings, Gotham) che darà vita a Brian Irons e Neal McDonough (Timeline, Flags of Our Fathers) come William Birkin.

Non è ancora chiaro se Sony rilascerà il film soltanto al cinema o se, come accadrà per alcune pellicole di Warner Bros., ci sarà anche una contemporanea uscita on demand. Sembra però che la major propenda per la prima opzione.