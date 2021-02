Beacon Pines: manca poco all’obiettivo su Kickstarter

Beacon Pines è un interessante titolo in sviluppo da parte di un piccolo team di tre ragazzi del Texas, Hiding Spot Games, che è arrivato su Kickstarter il 2 febbraio dopo l’annuncio di fine gennaio. Il primo goal è stato messo a 30.000 dollari e, al momento in cui scriviamo, è stato superato l’80%.

Il gioco in questione è “un gioco di avventura carino e inquietante all’interno di un magico libro di fiabe. Giochi sia nei panni del lettore del libro che del suo personaggio principale, Luka. Esplora il mondo per trovare gli amuleti delle parole. Usa i tuoi incantesimi per cambiare il corso del destino!”

In Beacon Pines infatti, un narratore racconta la storia attraverso un libro, dove in alcune parti mancano delle parole. Sarà compito del giocatore sceglierle e cambiare così la storia stessa.

Non è stata annunciata la data d’uscita, ma arriverà su PC via Steam e su Nintendo Switch qualora verrà raggiunto l’obiettivo nella campagna crowdfunding.

Queste le caratteristiche del gioco: