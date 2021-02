BPM Bullets per Minutes: tutte le novità dell’ultimo update

Awe Interactive ha rilasciato Overdrive, l’ultimo aggiornamento gratuito di BPM Bullets per Minute, l’FPS d’esordio con elementi di rythm game dello studio indie inglese, uscito lo scorso settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC e che era anche uno dei titoli candidati a un premio durante l’Indie Live Expo II.

L’aggiornamento aggiunge tantissimi contenuti al titolo, a partire da cinque nuovi personaggi, ognuno col proprio pazzesco stile di combattimento, tre nuove armi, due nuovi livelli di difficoltà (uno più semplice, Practice, uno più difficile, Hellish), e un nuovo livello di gioco.

E non è certo finita qui: con questo nuovo update, BPM aggiunge nuove abilità per i personaggi, nuovi nemici, nuovi boss e ben venti nuovi item. Faranno la loco comparsa i Trials, delle velere e proprie sfide che possono modificare la difficoltà di una run rendendola molto più dura, e ci saranno anche altre prove da completare. Ci sarà anche tutta una nuova lista di mod disponibili.

L’update introduce anche delle migliorie a livello tecnico, come la possibilità di alterare il colore e la tonalità dei filtri durante un livello e numerose soluzioni per vari crash. Cambiamenti ci saranno anche a livello della luminosità, con l’introduzione del supporto per Ultrawide FOV.

Una quantità impressionante di aggiornamenti, ma questo sarà probabilmente l’ultimo update di BPM Bullets per Minute, come dichiarato dagli stessi sviluppatori:

“Abbiamo adorato realizzare questo gioco, e con il completamento di questo update, stiamo pianificando il futuro di Awe Interactive”

Vi ricordiamo che BPM Bullets per Minute è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).