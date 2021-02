Demon Slayer: novità sulla seconda stagione in arrivo

Koyoharu Gotoge ha un enorme debito di riconoscenza nei confronti dello studio d’animazione Ufotable, che ha realizzato l’adattamento anime del suo manga, Demon Slayer. Proprio grazie alla serie animata infatti, l’opera ha avuto un’impennata di popolarità che l’ha portata a battere davvero ogni record.

Ma proprio a causa dello straordinario successo (per il quale Gotoge ha voluto ringraziare i suoi fan) raggiunto tanto dal manga, quanto dal film Demon Slayer Mugen Train, l’attenzione dei fan si è concentrata sulla seconda stagione dell’anime, sulla quale, per il momento, il mistero è abbastanza fitto. Secondo alcuni report la serie sarebbe in lavorazione presso Ufotable, ma le informazioni si fermano qui.

Bene, se, come noi, siete curiosi di saperne di più, il momento si avvicina. Il 14 febbraio 2021 infatti, ci sarà il Demon Slayer Festival, un evento speciale tenuto da Abema TV in occasione del secondo anniversario dell’esordio dell’anime.L’evento, che avrebbe dovuto tenersi in due giornate, ha subito una riduzione a causa della proclamazione dello stato di emergenza in Giappone per la pandemia da Covid-19, ma la rete televisiva ha promesso che il festival ci sarà, e soprattutto che durante il suo svolgimento verranno rivelati particolari sulla nuova stagione dell’anime.

Insomma, per san Valentino, Gotoge e il suo anime ci regaleranno delle bellissime novità: siete pronti?