Final Fantasy XIV: backstage del disco Scions & Sinners

Tra le diverse novità mostrate nello showcase di Final Fantasy XIV, in cui è stata annunciata l’espansione Endwalker, è stato mostrato anche un dietro le quinte dell’album Scions & Sinners. Il disco in questione contiene 19 tracce arrangiate dell’MMORPG di Square Enix, con Keiko al piano e la band The Primals.

Come scritto nel sito ufficiale, le tre canzoni “[EXTRA TRACKS –PIANO]” sono collaborazioni tra Keiko e Amanda Achen, il cantante della sigla di Shadowbringers “Tomorrow and Tomorrow”. Inoltre, le riprese per le tracce dei THE PRIMALS che mostrano video musicali sono stati girati per questo album.

L’album sarà disponibile dal 24 marzo sullo store ufficiale Square Enix, e arriva su un disco Blu-ray che include sia audio e video.

Queste le tracce contenute nel disco:

Piano Collection:

Arrangiato & Suonato da Keiko

01 ‘Neath Dark Waters

‘Neath Dark Waters 02 A Long Fall

A Long Fall 03 Invincible

Invincible 04 Shadows Withal

Shadows Withal 05 Pa-paya

EXTRA TRACKS – PIANO

01 Tomorrow and Tomorrow

Tomorrow and Tomorrow 02 Return to Oblivion (Amanda Achen Vocals)

Return to Oblivion (Amanda Achen Vocals) 03 What Angel Wakes Me (Amanda Achen Vocals)

What Angel Wakes Me (Amanda Achen Vocals) 04 Tomorrow and Tomorrow (Strumentale)

Tomorrow and Tomorrow (Strumentale) 05 Return to Oblivion (Strumentale)

Return to Oblivion (Strumentale) 06 What Angel Wakes Me (Strumentale)

Band Arrangements:

Arrangiata & Suonata da THE PRIMALS

01 Ultima

Ultima 02 Blinding Indigo

Blinding Indigo 03 Equilibrium (GUNN Vocals)

Equilibrium (GUNN Vocals) 04 A Long Fall

A Long Fall 05 Return to Oblivion

EXTRA TRACKS – BAND

01 Insatiable

Insatiable 02 What Angel Wakes Me (Masayoshi Soken & GUNN Vocals)

What Angel Wakes Me (Masayoshi Soken & GUNN Vocals) 03 Shadowbringers

Qui sotto potete vedere il video che mostra il backstage del disco con le musiche di Final FAntasy XIV.