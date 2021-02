Call of Duty Black Ops Cold War: nerfato il Jump Shot

Ed ecco che Call of Duty Black Ops Cold War torna a far parlare di sé, nuovo capitolo della serie sviluppata da Raven Software, Treyarch e pubblicata da Activision. Come ben sapete, manca veramente poco all’inizio della Stagione 2 legata allo sparatutto in prima persona, dove ci sarà un nuovo Battle Pass Stagionale, Playlist, armi e tanto altro ancora da scoprire.

Negli ultimi giorni, Call of Duty Black Ops Cold War ha ricevuto diverse migliorie e bilanciamenti riportati dalla community. Ebbene, senza dire nulla, a quanto pare, Treyarch avrebbe nerfato il Jump Shot, dove quest’ultimo veniva abusato da alcuni player, i quali avevano un vantaggio in più rispetto agli altri. Ora, mentre si salta e si mira contemporaneamente, i giocatori avranno una penalità legata al proprio movimento. Quindi, a partire da adesso, se eravate abituati ad usare i Jump Shot per fare fuori i vostri nemici, ora non è più possibile usare lo stesso movimento di prima. In conclusione, vi ricordiamo che l’opera videoludica è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Inoltre, sulle nostre pagine è possibile trovare l’apposita recensione della nuova iterazione targata Treyarch