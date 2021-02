Action Arcade Wrestling: annunciata la versione PS4

In queste ore, Sony ha pubblicato un trailer per la versione PlayStation 4 di Action Arcade Wrestling, già disponibile su PC, tramite Steam, e Xbox One. Finalmente, gli amanti del wrestling potranno giocare il titolo targato VICO Game Studio anche sulla console nipponica, facendo un passo indietro negli anni ’90 dell’amato sport/spettacolo.

Nessuna data d’uscita è ancora stata rivelata ma il trailer parla chiaro. Potete trovare il video in calce alla notizia, non senza dare un’occhiata però alla descrizione di Action Arcade Wrestling. Cosa ne pensate? La trovate una piacevole aggiunta? Fatecelo sapere!