Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: nuovo video mostra il gameplay cooperativo

Non manca molto all’uscita di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, attesissimo remake della versione Wii U da parte di Nintendo. Anzi, manca davvero molto poco e, tra dati tecnici dell’opera e Famitsu che ha già detto la sua, possiamo dire con certezza che le informazioni giunte fino ad ora sono più che soddisfacenti.

C’è ancora una cosa però che i giocatori gradirebbero vedere, probabilmente, ed ecco che arriva Nintendo ad accontentare tutti. In queste ore, il colosso nipponico ha infatti pubblicato, tramite il proprio canale ufficiale YouTube, un nuovo video gameplay della produzione, la quale si mostra nel suo miglior aspetto: la cooperativa.

Proprio così, nel video dalla durata di ben 9 minuti e rotti, Nintendo mostra Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in tutto il suo splendore, delineando la parte migliore dell’esperienza, ovvero quella di giocarlo assieme ai propri amici. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, mentre qui trovate il nostro provato e giù, in calce, potrete dare uno sguardo al gameplay.

Lanciati all’avventura con Mario, Luigi, Peach e Toad per salvare il Regno delle fate in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch! Salva la princifata e la sua gente in solitaria o con altri tre giocatori in questa versione migliorata di Super Mario 3D World.

Poi, in solitaria o con un amico, aiuta Bowser Junior a far tornare alla normalità il suo papà nell’avventura aggiuntiva tutta nuova Bowser’s Fury.

Parti in singolo o con tre amici, per la prima volta in locale o online, per un emozionante viaggio attraverso il Regno delle fate. Dai la caccia a Bowser e ai suoi sgherri usando potenziamenti come la super campanella e la doppia ciliegia!

Alleati con Bowser Junior in una grande avventura 3D e prova a fermare la furia del suo papà in Bowser’s Fury! Corri e salta da un’isola all’altra per ottenere i misteriosi solegatti e affronta il gigantesco Bowser furioso quando emerge dall’acqua per scatenare la sua ira.