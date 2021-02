Skyforge: ecco il trailer di lancio per Nintendo Switch

SCOPRI AELION:

Skyforge è un action game online di ispirazione sci-fi e fantasy, ambientato in un universo mozzafiato dove imperversano dei e mostri. Come Immortale di Aelion, alleati con altri giocatori del mondo per scoprire storie eccezionali, esplorare terre sconosciute e difendere da un’invasione un mondo vasto e in continua evoluzione!

GIOCA SEMPRE E OVUNQUE:

Porta con te le tue avventure intergalattiche! La modalità di gioco a sessioni rende semplice giocare in viaggio, durante la pausa pranzo o rientrando a casa. Prendilo e gioca in ogni momento e ovunque sei: Aelion ti aspetta!

SCONTRI DINAMICI OTTIMIZZATI PER NINTENDO SWITCH:

Risveglia i tuoi poteri da Immortale su TV, tabletop o modalità portatile! Usa i controller Joy-Con™ o il controller Nintendo Switch Pro per padroneggiare un sistema di combattimento intuitivo e i potenti attacchi unici di ogni classe. Sblocca le forme divine per liberare il tuo vero potenziale combattivo!

CAMBIA ISTANTANEAMENTE TRA 18 CLASSI:

Gli Immortali possiedono abilità magiche uniche e incredibili e puoi cambiare tra 18 classi sbloccabili per poterle provare tutte. Scatenati con i riff assassini del Soundweaver, controlla il potere della natura con il Grovewalker o incendia Aelion con il Firestarter!

UN MONDO SOTTO ATTACCO:

Le invasioni sono eventi stagionali a tempo che metteranno realmente alla prova la tua abilità. Come creature delle profondità, invasori provenienti da oltre le stelle e le incarnazioni della distruzione discendono su Aelion, alzati e combatti! Ottieni il Pass Invasione per ricevere ricompense speciali, inclusi gli esclusivi oggetti estetici per il gioco.

GIOCA GRATUITAMENTE:

Scarica gratis Skyforge, gioca e ricevi aggiornamenti con contenuti gratuiti, così la tua avventura sarà 24/7!