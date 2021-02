Blue Fire: pubblicato il trailer di lancio per Nintendo Switch

I metroidvania sono sempre stati tra i generi e gli stili più giocati del mondo videoludico e, proprio per questo, non ve ne sono mai abbastanza. ROBI Studios, assieme al publisher Graffiti Games, sono lieti di annunciare che la loro opera, Blue Fire, è adesso disponibile su Nintendo Switch, acquistabile tramite Nintendo eShop, come preannunciato poco tempo fa.

Proprio per l’occasione, Nintendo ha pubblicato sul suo canale YouTube, il nuovo trailer di lancio dedicato alla produzione che promette un’innovazione nel campo dei metroidvania, spostandosi sul 3D e così distaccandosi dal 2D. Vi laciamo alla descrizione di Blue Fire, mentre in calce è possibile trovare il suddetto trailer.