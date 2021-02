Disgaea 6 Defiance of Destiny: primi minuti di gameplay

Un video che mostra i primi 40 minuti di gameplay di Disgaea 6: Defiance of Destiny, è stato pubblicato dallo YouTuber Kaitoucchi. Il video è suddiviso in due parti: la prima parte presenta i sistemi di combattimento attraverso un tutorial, la seconda riguarda la storyline del gioco e il suo gameplay.

Disgaea 6 Defiance of Destiny è sviluppato dalla Nippon Ichi Software ed è uscito per PlayStation 4 e Switch il 28 gennaio in Giappone, mentre esce solo per Switch nell’estate 2021 in Nord America ed Europa. Una demo è ora disponibile in Giappone. Di seguito una panoramica del gioco:

Zed è uno zombi vanitoso che sguazza sul gradino più basso della scala degli inferi insieme a sua sorella Bieko. Quando un Dio della Distruzione minaccia il loro modo di (non) vita, Zed deve sfruttare la sua abilità unica di Super Reincarnation per resistere alla minaccia che si avvicina. Lungo la strada, si unirà ai contorti e colorati abitanti degli Inferi, affronterà numerose sfide e vedrà se anche un teppista immortale come lui può sfidare le probabilità!



Caratteristiche Principali:

Auto Battle e 2x Speed:

Auto Battle è una nuova funzione che consente ai personaggi di combattere senza le istruzioni del giocatore. Disgaea 6: Defiance of Destiny ha anche una modalità 2x Speed che accelera le scene di battaglia e una funzione Play Again che ti consente di giocare e completare lo stesso livello più volte di seguito.

Negozio delle abilità:

Le abilità di ogni personaggio rimangono attive finché vengono soddisfatte determinate condizioni. Ci sono due tipi di Abilità: Abilità uniche, sono specifiche di un personaggio; Abilità comuni, possono essere scambiate tra i vari componenti del party; puoi equipaggiare tutte le abilità comuni consentite dal tuo costo massimo, quindi sostituiscile in base al tuo stile di gioco. Le Abilità speciali, consistono in varie abilità come l’attacco e il recupero che richiedono di spendere SP in battaglia. Le Abilità speciali includono abilità uniche che possono essere usate solo da un personaggio particolare, come la magia che non può essere usata da chiunque.

D–Merit Points:

Puoi utilizzare D-Merit Points per migliorare le statistiche, completando obiettivi predeterminati, puoi ottenere Karma e simili per rafforzare il tuo personaggio.