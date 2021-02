Battlefield 6: trapelate nuove informazioni sul titolo, secondo gli ultimi rumor

EA ha recentemente dichiarato che Battlefield 6 arriverà presto, confermando anche che lo sparatutto avrà la sua piena rivelazione in primavera, ma sebbene le informazioni ufficiali siano ancora lontane, più rumors negli ultimi mesi hanno rivelato diversi potenziali e dettagli sul gioco. Molti delle notizie più importanti sono arrivate da Tom Henderson (alias TheLongSensation), che ha un track record piuttosto solido, e recentemente, Henderson ha caricato un nuovo video che ha rivelato molti nuovi dettagli.

La modalità Distruzione è stata a lungo un segno distintivo del franchise di Battlefield e sembra che DICE stia cercando di fare un ulteriore passo avanti con la prossima iterazione. Henderson afferma che, in Battlefield 6, i giocatori potranno aspettarsi effetti di distruzione dinamici su larga scala. In pratica tutti gli edifici nelle mappe del gioco saranno distruttibili, ad eccezione di quelli legati agli obiettivi, anche la distruzione sarà dinamica, il che significa che il modo in cui cadono gli edifici e il livello di danno che vedranno gli utenti varierà a seconda di come sono stati colpiti. Henderson afferma inoltre che l’opera vedrà il ritorno di squadre da 4 giocatori e che più squadre possono essere incluse in una singola unità. Sono ancora presenti le classi Assalto, Ingegnere, Supporto e Ricognizione. Battlefield 6 avrà anche una modalità free-to-play, e molto probabilmente sarà anche Battle Royale, per competere con Call of Duty: Warzone.

Presumibilmente sono in arrivo anche i Battle Pass con stagioni che dureranno 8-10 settimane. In aggiunta, il cross-play comprenderà tutte le piattaforme, dove i giocatori che usufruiscono su diverse console possano giocare l’uno contro l’altro. Più recentemente, Henderson ha affermato in un rumor che Battlefield 6 verrà lanciato come progetto cross-gen, con un team separato all’interno di DICE che si occupava della versione del gioco dedicata alle piattaforma della precedente generazione. Naturalmente, tutto questo dovrebbe essere preso con le pinze, fino a quando non sentiremo i dettagli ufficiali da EA.