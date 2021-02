Halo The Master Chief Collection: svelati alcuni dettagli da 343 Industries

343 Industries ha svelato alcuni dettagli sull’Halo The Master Chief Collection, edizione contente i capitoli dedicati a Master Chief, disponibili su PC e Xbox One, i quali sono presenti anche all’interno del catalogo dell’Xbox Game Pass. Per tutti i fan della ben nota saga di Halo, la casa produttrice 343 ha rivelato la notizia nel suo ultimo MCC Weekly Flighting and Development Update, e ha detto che, sebbene le cose possono cambiare, sta cercando di offrire ai fan di questa collezione dedicata allo sparatutto sci-fi un nuovo modo di giocare.

Una domanda molto frequente posta alla casa è se Halo The Master Chief Collection potrebbe mai arrivare su Epic Games Store?

Mentre molti vorrebbero vedere l’edizione arrivare su Switch o PS5, questo è, molto probabilmente, un suggerimento che potremmo vedere questo gioco arrivare su Epic Games Store o possibilmente su Xbox Cloud Gaming (beta) con Xbox Game Pass Ultimate su iOS e PC.

La Master Chief Collection non sarebbe il primo gioco pubblicato da Microsoft a farsi strada nell’Epic Games Store, poiché State of Decay 2 Juggernaut Edition è attualmente disponibile per l’acquisto. Per quanto riguarda Cloud Gaming, Microsoft ha confermato che Cloud Gaming (beta) di Xbox con Xbox Game Pass Ultimate arriverà su dispositivi iOS e PC nella primavera del 2021. Halo The Master Chief Collection ha recentemente ottenuto un aggiornamento 4K / 120FPS per Xbox Series X offrendo ai fan un nuovo modo di vivere l’opera con protagonista Master Chief.