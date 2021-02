Fortnite: l’ultimo update risolve i problemi di stabilità con la PS5

Fortnite è su PS5 da quasi tre mesi, in questo periodo di tempo Epic Games ha iniziato una nuova stagione all’interno del capitolo 2 e sono iniziate le collaborazioni con programmi TV e film famosi, come The Mandalorian, The Terminator e Predator. Il 5 febbraio, Epic Games ha twittato un nuovo aggiornamento che svela una patch di manutenzione che si rivolge all’intera community, dove si evidenzia un grande cambiamento per i giocatori di PS5: la patch di stabilità intende migliorare le basse frequenze di FPS sulla console di next-gen. Epic Games ha affermato che i giocatori noteranno una diminuzione della trama della modalità prestazioni, ma questo consentirà agli FPS di rimanere stabili alla velocità prevista.

L’ ultimo mese di Fortnite ha visto glitch e bug memorabili. Più di recente, la funzione di tunnel di sabbia è stata appena ripristinata dopo che i giocatori hanno scoperto che poteva rendere invisibile un personaggio dopo esserci entrati. Per coincidenza, questo non era l’unico problema tecnico che causava l’invisibilità in Fortnite. La capacità di Predator di attivare un dispositivo di occultamento consentiva ai concorrenti di rimanere invisibili fino a quando il giocatore non si disconnetteva o la partita non terminava.

L’uscita con la patch di stabilità PS5 è una grande notizia per la community della console di nuova generazione, poiché la nuova linea di PlayStation è costruita per contatori FPS elevati e prestazioni migliori rispetto al suo predecessore. Fortnite non è stato l’unico titolo a ricevere un aggiornamento di stabilità. Spider Man: Miles Morales necessitava di un percorso di manutenzione subito dopo il suo lancio.

Il prossimo grande crossover di Fortnite potrebbe essere senza precedenti, anche per Epic Games. Senza una partnership per il Super Bowl quest’anno, le ultime voci collegano il BR di Epic Games a un altro prodotto dello stesso genere, Fall Guys. A giudicare dal rapporto, sembra che i fan possano vedere i riferimenti popolari di Fortnite in Fall Guys, ma non il contrario. Nulla è confermato a questo punto, ma sarà uno sviluppo interessante da tenere d’occhio per andare avanti. Fortnite è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X.