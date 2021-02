Call Of Duty Black Ops Cold War: il nuovo update apporta diverse modifiche

Treyarch e Activision hanno recentemente pubblicato una patch dedicata a Call of Duty Black Ops Cold War, titolo disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. L’aggiornamento in questione risolve alcuni bilanciamenti sul movimento e aggiunge correzioni su Firebase Z

L’anno scorso, il franchise di Call of Duty ha continuato il suo dominio senza fine essendo ancora una volta in testa alle classifiche con Black Ops Cold War. Come sempre, il gioco del 2020 sarà supportato completamente fino a quando non arriverà l’ingresso di quest’anno. Ciò include la sempre più popolare modalità Zombi, che ha appena ricevuto una nuova aggiunta alla mappa con Firebase Z.

Ora abbiamo alcune correzioni per quest’ultima. Nell’ultimo update, Treyarch ha cercato di risolvere alcuni problemi legato ad un arresto anomalo che le persone avevano con il nuovo livello Zombi. Sebbene questa sia l’aspetto più importante, ci sono anche alcuni cambiamenti generali qui come la stabilità e alcune piccole modifiche al funzionamento del movimento, stabilità e alcuni problemi con le serie d’uccisioni. Tutte le informazioni sulla patch sono disponibili sul sito ufficiale.

Ecco alcuni cambiamenti e modifiche con la patch:

MULTIGIOCATORE:

Movimento

Penalità leggermente ridotte alla velocità e all’altezza di salto quando si atterra da un salto.

Stabilità

Risolto un raro arresto anomalo relativo a Scontro a fuoco.

Scorestreak

Pacchetto di assistenza

È stato risolto un problema per cui abbattere un elicottero Pacchetto assistenza con un lanciatore non lo avrebbe distrutto.

ZOMBI:

Stabilità

Risolti diversi arresti anomali relativi a jump pad, round d’assalto, trappole dell’essenza, soda tombale, segugi infernali e mimica in “Firebase Z”.

Nemici

Risolto un problema per cui l’Orda non attivava i suoi attacchi secondari in modo appropriato.

Gameplay

Risolti i problemi che consentivano al giocatore di salire in cima all’unità di controllo del fuoco nelle linee di difesa.

General