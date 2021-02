Samsung annuncia l’inizio del cashback di febbraio

Samsung Electronics è pronta a offrire ai consumatori una delle sue speciali promozioni, disponibile su una selezione di prodotti Galaxy, perfetti per soddisfare la propria sete di tecnologia. A partire da oggi lunedì 8 fino al 28 febbraio, infatti, tutti coloro che acquisteranno sullo shop online su Samsung.com e nei negozi di elettronica di consumo aderenti uno dei dispositivi Galaxy selezionati potranno usufruire di un meccanismo di cashback, che prevede un rimborso fino a 500 euro sugli acquisti. Per attivare rimborso, basterà registrare su Samsung Members entro il 21 marzo il prodotto acquistato.

Tra i prodotti interessati dalla promozione non possono naturalmente mancare gli smartphone, tra cui i dispositivi di punta del brand. Si parte con Galaxy S21+, la recente novità in casa Samsung che spicca per funzionalità fotografiche e per la possibilità di offrire agli utenti un’esperienza mobile premium, con un design elegante e performance avanzate. Gli utenti che sceglieranno di scoprire tutte le possibilità di espressione offerte dal nuovo top di gamma potranno beneficiare di un cashback di 100€.