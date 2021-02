Final Fantasy XIV: ecco quando arriverà il nuovo aggiornamento

Dopo la presentazione di Endwalker, l’attesissima quarta espansione di Final Fantasy XIV Online, Square Enix ha rivelato i primi dettagli della Patch 5.5; il prossimo grande aggiornamento di questo MMORPG acclamato dalla critica, la cui uscita è programmata per il 13 aprile. La versione per PlayStation 5 del titolo recentemente annunciata sarà disponibile in open beta dal 13 aprile 2021. Questa edizione offrirà diversi miglioramenti rispetto a quella PlayStation 4, tra cui frequenza di aggiornamento notevolmente superiore, caricamenti più brevi, supporto per la risoluzione 4K e altro ancora. I giocatori con un account di FFXIV con licenza registrata per la versione PlayStation 4 potranno scaricare l’aggiornamento alla versione PlayStation 5 senza costi aggiuntivi all’inizio della beta, mentre i nuovi giocatori potranno usufruire della prova gratuita su PlayStation 5. La versione completa del gioco sarà disponibile su PlayStation 5 dopo il termine dell’open beta.

La patch 5.5, intitolata “Death Unto Dawn”, sarà divisa in due parti e porrà le basi per l’espansione Endwalker. La prima parte proporrà il terzo capitolo dell’espansione YoRHa: Dark Apocalypse, il raid di alleanza ispirato a NieR con i contenuti creati dagli autori ospiti Yosuke Saito e YOKO TARO, più tantissimi nuovi contenuti narrativi, battaglie, aggiornamenti di sistema e altro ancora.

Ecco altri dettagli sui contenuti della patch 5.5 di Final Fantasy XIV: