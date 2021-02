The Last of Us Part II: in offerta su Amazon a €29,99

In questi giorni, molto spesso Amazon sta mettendo in sconto diversi videogiochi, in modo tale da dare l’opportunità ad alcuni consumatori di mettere le mani su qualche titolo ad un prezzo più accessibile, com’è successo precedentemente con Assassin’s Creed Valhalla. Questa volta, il protagonista della ghiottosa offerta è The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4, premiata ai The Game Awards 2020 come Gioco dell’Anno e non solo.

La nuova avventura con protagoniste Ellie ed Abby è possibile acquistarla su Amazon ad un prezzo pari a €29,99. Una cifra decisamente interessante, considerando che stiamo parlando di uno dei titoli più interessanti su PlayStation 4. Ecco la descrizione di The Last of Us Part II: