Moving Out: data per il nuovo DLC, Movers in Paradise

Il publisher Team17 e gli sviluppatori SMG Studio e Devm Games hanno annunciato la data d’uscita del prossimo DLC di Moving Out, ovvero Movers in Paradise. Il nuovo contenuto aggiuntivo sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Queste le novità in arrivo:

​14 nuovi livelli della storia

4 nuovi traslocatori

10 nuovi livelli arcade

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche di Moving Out attraverso la pagina Steam:

Moving Out è un folle simulatore di traslochi con fisica realistica che ti farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale!

Vuoi fare carriera nel campo dell’arredo? Come “Responsabile riposizionamento mobilia” dovrai portare a termine una serie di traslochi nell’operosa cittadina di Packmore. La Smooth Moves non è una grande azienda, ma i suoi dipendenti non si lasciano intimorire neppure dalle richieste più assurde e pericolose. Aumenta il fatturato, assumi operai strampalati e salva la città dalla minaccia dell’arredo!

Modalità cooperativa!

Affronta la modalità storia come professionista indipendente o insieme agli amici. Fino a quattro giocatori possono sedersi sul divano per litigare su come spostare un divano. Metti alla prova la tua efficienza e… la tua amicizia!

Fisica realistica!

Non riesci a procedere per colpa di quella maledetta porta o di una finestra troppo stretta? Sfondale con il potere della fisica! Solleva, lancia e distruggi per soddisfare il cliente nel minor tempo possibile!

Azione!

Impara il mestiere attraverso traslochi sempre più arditi e fantasiosi. Spostare un letto dal punto A al punto B può rivelarsi più complicato del previsto: lascia perdere la teoria e inventati qualcosa!

Avventura!

Lavori per una piccola azienda, ma una buona reputazione ti aiuterà a raggiungere destinazioni e clienti sempre nuovi. Visita periferie sonnacchiose, fattorie frenetiche, case infestate, mondi virtuali e terre inesplorate!”

Personaggi!

Organizza la tua folle squadra di collaboratori, tutti accomunati dalla sincera passione per il lavoro manuale!”

Modalità assistita!

Sei alle prime armi? Nessun problema! Il livello di difficoltà regolabile permette a tutti di divertirsi! Cosa aspetti? Raduna gli amici e diventa un traslocatore provetto con Moving Out!”

Recentemente era stato invece annunciato l’aggiornamento Moving In.