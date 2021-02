Dragonball Super: i fan possono tornare a sperare nell’anime?

Sono passati più di due anni ormai da quando Dragonball Super ha messo fine all’anime con la saga del Torneo del Potere e con il seguente film incentrato sulla figura di Broly. E se il manga di Toyotaro, sequel dell’opera iconica di Akira Toriyama, è proseguito con l’entusiasmante saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica (ed è ora entrato in quella, attesissima, di Granolla il Sopravvissuto), l’anime è invece rimasto al palo da quel lontano 2018.

I fan si attendenvano qualche novità al temine dello scorso anno, ma il panel del Jump Festa 2021 dedicato all’opera non ha rivelato nulla per quanto riguardava l’adattamento animato. Per questo gli appassionati cominciavano a farsi impazienti, e ora sembrano aver trovato nella programmazione della tv giapponese un piccolo appiglio cui aggrapparsi per continuare a sperare.

Sembra infatti che l’anime di Dragonball Super stia per ricominciare su Fuji TV, a partire dal prossimo 14 febbraio. Al ritmo di una puntata a settimana, l’anime conta abbastanza episodi per arrivare all’agosto 2023. E a quel punto sarebbe più che possibile l’arrivo di una nuova serie animata che copra gli eventi della saga di Moro, che ha visto impegnati Goku e i guerrieri Z contro lo Stregone divoratore di pianeti.

Un’attesa lunga ancora due anni dunque? Si tratta sicuramente di tanto tempo, ma va detto che Toei Animation non aveva fatto nessuna promessa ai fan per un rapido ritorno della saga. La casa d’animazione del resto è attualmente impegnata con altri progetti importanti come quello di One Piece e di Digimon Adventures.

Ai fan di Dragonball Super non resta che mettersi l’anima in pace e attendere, magari leggendo nel frattempo il manga di Toyotaro, che, con la nuova saga, promette meraviglie, come l’arrivo di un nuovo guerriero in grado di superare Goku. Anche voi siete elettrizzati a questa idea?

"Dragon Ball Super re-run begins on 14 Feb, 2021! Every Sunday tune into BS Fuji TV @ 10am"

If they air one ep every Sunday, then the re-run ends on Aug 20, 2023.

If Digimon ends & DBS takes that slot, then new eps will air @ 9am & old @ 10am on diff channels.#DragonBallSuper https://t.co/J84GYkeMYP pic.twitter.com/Eiku3WTbF9

— SUPER クロニクル (@DBSChronicles) February 7, 2021