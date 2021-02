Final Fantasy VII Remake: in arrivo nuove informazioni il 13 Febbraio

Come ben sappiamo, Final Fantasy VII Remake, è disponibile solamente su PlayStation 4, ma questo potrebbe cambiare a breve dato che stiamo parlando di un’esclusiva temporale. Nella giornata del 13 Febbraio 2021 si terrà ufficialmente il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, in cui verranno riprodotte fedelmente le principali colonne sonore evocative del remake targato Square Enix.

Però, secondo quanto svelato recentemente dal Co-Director, Motomu Toriyama, ha detto su Twitter che per l’occasione verrà svelato qualcosa inerente proprio incentrato sul remake. Possiamo aspettarci a questo punto di tutto, ma molti auspicano che possa trattarsi che venga comunicata all’evento la data d’uscita su PC e Xbox One di Final Fantasy VII Remake, considerando che i termini per l’esclusività temporale finiscono nella giornata del 10 aprile.

Non ci resta che attendere l’inizio dell’Orchestra World Tour, che si svolgerà dal 13 Febbraio 2021 alle ore 9:00. Data anche la pandemia, l’evento sarà esclusivamente digitale, dove gli interessati a prendervi parte potranno farlo acquistando un biglietto al prezzo di 4.500 yen. Inoltre, considerando che Phil Specer ha dichiarato che diversi capitoli della serie Final Fantasy arriveranno sull’Xbox Game Pass, chissà se quest’ultimo arriverà proprio nel giorno del lancio su PC e Xbox One, oppure arriverà in un secondo momento.

FF7R Co-Director Toriyama's message about the upcoming FF7R Orchestra Concert is VERY interesting. He mentions there will be a special small section of the concert where he will talk about some info about FF7R revealed only during the concert 👀

Here's the subs for the video! pic.twitter.com/YAZJAUufrK

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) February 8, 2021