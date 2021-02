The Falcon and the Winter Soldier: ecco l’esplosivo full trailer

Con la pandemia in corso, il cinema ha subito una battuta d’arresto e, di conseguenza, la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che doveva essere lanciata a maggio 2020 con l’arrivo di Black Widow, è stata posticipata a quest’anno e, anziché al buio della sala, destinata direttamente a quello del salotto di casa: sulla piattaforma digitale Disney+. La sopracitata Fase Quattro dei Marvel Studios è iniziata ufficialmente a gennaio con la serie tv WandaVision ma continuerà questo marzo con un altro serial: The Falcon and the Winter Soldier. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e sequel “spirituale” degli ultimi due film su Captain America, The Winter Soldier e Civil War, la serie sviluppata da Malcolm Spellman vede affrontare una spinosa quanto attuale tematica: “chi dovrebbe impugnare lo scudo lasciato da Steve Rogers? E perché proprio un afroamericano?“.

Per affrontare tutto questo, i Marvel Studios guidati da Kevin Feige hanno confezionato un vero e proprio buddy serial dal sapore dei migliori Arma Letale con Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson a.k.a. Falcon – scelto da Rogers per poter diventare, potenzialmente, il nuovo Captain America nelle ultime sequenze di Endgame – e Sebastian Stan nel ruolo di James “Bucky” Barnes, meglio noto come il Soldato d’Inverno.

Ed in occasione del SuperBowl ecco arrivare un nuovo full trailer ufficiale che ne conferma l’arrivo sulla piattaforma digitale della Disney per il prossimo 19 marzo e che noi vi presentiamo di seguito insieme ad un nuovo poster.

The Falcon and the Winter Soldier vedrà nel cast anche dei graditi ritorni dai precedenti film: Emily VanCamp riprenderà i panni di Sharon Carter/Agente 13, Daniel Bruhl tornerà come Zemo (stavolta con la maschera identica al fumetto originale), Georges St-Pierre nel ruolo di Batroc il Saltatore e, persino, Don Cheadle che, nel corso di una recente intervista, ha confermato la sua presenza come James Rhodes/War Machine. Tra le new entry Wyatt Russell come US Agent e Erin Kellyman in un ruolo da villain ancora top-secret.