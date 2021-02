Bandai Namco: ottimi numeri per la sezione gaming

Oggi Bandai Namco ha annunciato i risultati finanziari per il terzo trimestre dell’anno fiscale, relativo al periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.

Come si può vedere, i risultati per l’azienda nel suo complesso sono stati sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, ma il business dei giochi (Network Entertainment) ha registrato ottimi risultati, con vendite in aumento dell’11,4% e profitti in crescita del 30,9 % rispetto allo scorso anno.

Di conseguenza, la società ha aumentato le sue previsioni sia per le vendite che per l’utile per l’intero anno fiscale, nonostante la perdita di 13 miliardi di yen prevista per il business Real Entertainment nel quarto trimestre, a causa della ristrutturazione della sua attività e dell’impatto della pandemia del COVID-19.

A partire dal 1 aprile, la società subirà un’importante operazione di ristrutturazione annunciata l’estate scorsa.

Ciò comporterà la fusione del business dei giochi (Network Entertainment) con il business dei giocattoli e degli hobby. Si chiamerà semplicemente “Entertainment Unit”.

In vista di questa ristrutturazione, Bandai Namco ha annunciato la nomina di un nuovo presidente, Masaru Kawaguchi.

Kawaguchi-san lavora per l’azienda dal 1983 ed è stato direttore sia di Bandai Namco Entertainment che di Bandai Spirits nel 2019, prima di diventare vicepresidente esecutivo dell’intera società nel 2020. A partire dal 1 aprile coprirà il suo nuovo ruolo.