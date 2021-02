Inuyasha: Mahmood pubblica un singolo dedicato all’anime

Il successo degli anime e dei manga in giro per il mondo è in crescendo, è risaputo, ma nessuno si sarebbe aspettato che Inuyasha, uno degli shonen più noti e apprezzati degli anni ’90, potesse ispirare un pezzo di musica rap. Ma così è stato: lo scorso 5 febbraio il cantautore italiano Mahmood, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con il singolo Soldi, ha pubblicato il suo brano ispirato all’opera di Rumiko Takahashi (uscito però in digitale già il 3 febbraio).

Inuyasha è stato scritto da Mahmood con la collaborazione del produttore Dardust e vorrebbe essere il pezzo della maturità artistica del cantante, che parla di una relazione ispirandosi però alla figura del mezzo demone della Takahashi, che mette freno ai suoi impulsi e rinuncia a diventare un potentissimo demone completo pur di proteggere le persone che ama.

Il testo del brano è l’ennesima riprova dell’amore di Mahmood per questa forma di espressione prettamente nipponica e per la cultura orientale, adattando gli insegnamenti del manga alla vita di tutti i giorni di una coppia, e paragonando la capacità di autocontrollo di Inuyasha a quella necessaria per smussare gli angoli in una relazione.

C’è da scommettere che questo sarà l’ennesimo disco di successo nella carriera di Mahmood, lanciato dalla sesta edizione della versione italiana di X-Factor e consacrato dalla vittoria a Sanremo e dal secondo posto all’Eurovision Song Contest con Soldi. Dal suo primo album, Gioventù bruciata, è tratto anche il singolo di grande successo Rapide.

Inuyasha è tornato recentemente alla ribalta grazie all’anime Yashahime Princess Half-Demon, un sequel della serie della Takahashi incentrata sulla figlia del mezzo demone e di Kagome, Moroha e sulle due figlie di Sesshomaru, Towa e Setsuna, che è partita con il piede giusto e si è meritata persino i complimenti della creatrice del manga originale.