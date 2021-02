Black Panther II: un rumor indica Regé-Jean Page come nuovo protagonista?

Quando parliamo di blockbuster, soprattutto quelli sbanca-botteghini, è facile incappare in numerosi rumor. Talvolta sono improbabili, altre volte si rivelano veritieri, ma si susseguono e alimentano la discussione circa una pellicola attesa. E questa volta ne riportiamo uno incentrato su Black Panther II, attesa pellicola prodotta dai Marvel Studios e sequel del film campione d’incassi del 2018 per la regia di Ryan Coogler.

Dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, l’attore protagonista che ha interpretato T’Challa/Pantera Nera in svariati film del Marvel Cinematic Universe, sono iniziate a circolare le più improbabili voci di corridoio sul sequel già annunciato. Kevin Feige, presidente dello studio, però, ha chiarito lo scorso dicembre che non ci sarà alcun recasting del personaggio e che lui e Ryan Coogler stavano trovando una soluzione per onorare l’eredità lasciata da Boseman ma, allo stesso tempo, procedere con una storia nuova che potesse esplorare la nazione del Wakanda ed i suoi abitanti.

Ora un rumor del sito Crazy Days and Nights – che, precisiamo, è da prendere con le ‘pinze’ in quanto è tutt’altro che confermato! – ha affermato che i Marvel Studios sarebbero intenzionati ad introdurre un nuovo personaggio che indossi il costume di Pantera Nera nel sequel, con l’interesse rivolto verso l’attore Regé-Jean Page, star del recente serial Bridgerton. Naturalmente, trattandosi di una voce di corridoio, non sappiamo se sia vera o meno, ma qualora lo fosse possiamo solo speculare sul possibile personaggio che interpreterebbe Page: che sia Kasper Cole, meglio conosciuto come White Tiger, che nei fumetti ha assunto l’identità della Pantera Nera? Tutto è possibile, e per ora non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Nel cast di Black Panther II, per ora, dovrebbero tornare Letitia Wright, Danai Gurira, , Lupita Nyong’o, Angela Bassett e Martin Freeman. La pellicola è attesa nei cinema per l’8 luglio 2022. Solo qualche giorno fa è stato annunciato che Coogler e i Marvel Studios stanno anche lavorando ad uno spin-off televisivo sul Wakanda per Disney+.